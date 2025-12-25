Siber Güvenlik Başkanlığına Dijital Devlet ve Kamu Yapay Zekası Yetkisi Verildi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 192

MADDE 1- 177 sayılı Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "Siber güvenlik" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve dijital devlet" ibaresi ile (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"a) Siber güvenlik ve dijital devlet alanında mevzuat çalışmalarım yürütmek, ulusal stratejiler ile eylem planlarını hazırlamak ve ilgili faaliyetlerin etkin şekilde uygulanmasını koordine ve takip etmek, ulusal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak, ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılması için ilgili kuramlarla koordinasyonu sağlamak."

"i) Dijital devlet kuramsal mimarisini oluşturmak, bu kapsamda kamu kuram ve kuruluşlarının temin edeceği veya geliştireceği bilişim ürün, hizmet ve sistemlerinin idari, mali ve teknik niteliklerine ilişkin ilke, usul ve standartlan belirlemek."

"j) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim projelerinde uygulayacağı proje yönetim ilke, usul ve standartlannı belirlemek, bu projelerin mali ve teknik boyutlarına ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığma görüş vermek.

k) e-Devlet Kapısı ile dijital devlet ortak ürün, hizmet ve sistemlerini geliştirmek ve işletmek, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerinin bu altyapılarla entegrasyonuna ve hizmet sunumuna ilişkin ilke, usul ve standartlan belirlemek. '

1) Kamuda yapay zeka uygulamalanna yönelik mevzuat çalışmalarını yürütmek, yapay zeka alamnda hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planlan ile ulusal mevzuatm uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalanna katkı sağlamak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak etmek.

m) Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknoloj ilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek.

n) Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek, buna yönelik; gereksinimleri ilgili kurumlar ile birlikte tespit etmek, ortak veri alanı altyapısım hayata geçirmek,

uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirlemek ve bunlara uygunluk vermek." '

MADDE 2- 177 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5- (1) Başkanlık; Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden meydana gelir.

(2) Başkan tarafından yurtiçinde sayısı yediyi geçmemek üzere temsilcilik kurulabilir.

(3) Başkanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. \

(4) Başkanlık, Cumhurbaşkanı karan ile yurtiçinde veyayurtdışında görev alam ile ilgili şirket kurabilir."

MADDE 3- 177 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aym fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü.

d) Dijital Devlet Genel Müdürlüğü.

e) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

f) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı."

"i) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 4- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Siber Güvenlik Başkanlığı bölümü ekli listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI