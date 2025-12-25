Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Yapay Zeka ile Genişletildi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 191

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 222 nci maddesi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırma ve" ibaresi "İstihbarat ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmımn Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Risk Analizi Genel Müdürü ile mülga Risk Analizi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

b) Mülga Risk Analizi Genel Müdürlüğünün kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu Genel Müdürlüğe ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamaları, veri tabam ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Gelir İdaresi Başkanlığına devredilmiş sayılır."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü,"

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388/A maddesinin başlığında ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Milli Teknoloji" ibareleri "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"p) Yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırmak, girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak, uluslararası işbirlikleri geliştirmek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlamak, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlamak,

r) Ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirmek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirlemek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapmak ve uygulamak,"

MADDE 9-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Ondördüncü Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

(2) Milli Teknoloji Genel Müdürü kadrosunda ve mülga Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar sırasıyla Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü kadrosuna ve Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı kadrolanna atanmış sayılır."

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Araştırma ve" ibaresi "İstihbarat ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11-4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 134 üncü maddesinin birinci fıkrasmda yer alan "gerekli tedbirleri almak;" ibaresi "çalışmalar yürütmek; vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek, bunları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve risk analizi yapmak;" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 137 nci maddesinin birinci fıkrasımn (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendinde yer alan "tedbirleri almak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunlan önlemek amacıyla risk analizi yapmak" ibaresi eklenmiştir.

"b) Mükelleflerin vergiye uyum düzeylerini ölçmek, gönüllü uyumu sağlamak ve mükellef hizmetlerini yerine getirmek."

MADDE 13- 4 sayılr Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 139 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altı" ibaresi "yedi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 140 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"f) Risk Analizi Daire Başkanlığı."

MADDE 15- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsammdaki iş ve işlemleri yürütmek, elektronik uygulamaları geliştirmek."

MADDE 16- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 145 inci maddesinin birinci fıkrasımn (b) bendinde yer alan "Başkanlığında" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Risk Analizi Daire Başkanlığında" ibaresi ve "yetkili birimlerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve gerekli hallerde ilgili kamu kurumlarımn" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 145/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Risk Analizi Daire Başkanlığı

MADDE 145/B- (1) Risk Analizi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırmak, bunlarm önlenmesine yönelik olarak Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ile birlikte risk analiz sistemi kurmak ve bu kapsamda analiz ve değerlendirme çalışmalarım gerçekleştirmek.

b) Risk senaryoları, veri modellemeleri ile çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle risk analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

c) Mükelleflerin vergiye uyum düzeylerini ölçmek ve uyum bozukluklarına ilişkin önerilerde bulunmak.

ç) Risk analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarına ait sonuçlan gerekli önlemlerin alınmasını teminen ilgili daire başkanlıklanna iletmek, yapılan işlem sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.

d) Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlanyla koordinasyonu sağlamak, bunlar tarafından alınan önlemlerin sonuçlarım takip ve analiz etmek.

e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 18- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 19- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

24 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI