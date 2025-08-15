Osmaniye'de eşini zehirleyerek öldürdü iddiası: Sanık, yeniden tutuklandı
Sebile Y, eşi Mehmet Yörük'ü zehirleyip öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yörük, yeniden tutuklandı.
Osmaniye'de 22 Mart 2024'te kan donduran bir cinayet yaşandı...
Olayda, evinde rahatsızlanan Mehmet Yörük, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi.
MİDESİNDE KALP KRİZİNE YOL AÇABİLEN HİDROJEN SÜLFÜR TESPİT EDİLDİ
Ölümün ardından, eşi Sebile Y ile ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa Samagan, bir televizyon programında ortaya çıkan itiraflardan sonra gözaltına alınıp, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, Yörük'ün midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE KARARI
Osmaniye 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.
YENİDEN TUTUKLANDI
Tahliye sonrası Sebile Y hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yörük'ün Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Sokak sokak yapılan takiple yakalanan Sebile Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yeniden tutuklandı.