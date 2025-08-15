İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul'da taksilere alışıldık modeller dışında yenileri de araç olarak kullanılabilecek.
Kaynak : Ekonomim
15 Ağustos 2025
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan UKOME toplantısı sonrasında alınan karar gereği ticari araç değişikliğinde C segmenti olmak kaydı ile yüzde 50'den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.
C segmenti yüzde 50'den fazla yerlilik şartı olmayan araçlarda ilk alım 0 (sıfır) her yıl tahkuk şartı ile kullanım 6 (altı) yaş olarak belirlendi. Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6.'ncı yıldan sonra tahkuk şartı ile 9 yaş olarak belirlendi.
Bu sebeple 8 farklı marka araç ticari takside kullanılabilecek.
Bu araçlar;
- Fiat Egea
- Toyota Corolla (Sedan/Benzin,Hibrit)
- Renault Megane (Sedan)
- Citroen C4X
- Ford Focus (Sedan)
- Skoda Octavia olarak belirlendi.