Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam

Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul ve personel servisleri tarifelerinde yüzde 50 zam talep edildi. Söz konusu talep, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (ABB UKOME) ele alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net