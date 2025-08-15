İbrahim Tatlıses'in 'Terörsüz Türkiye' temalı türküsü yayınlandı

Poll Production'dan yapılan açıklamada, sanatçı İbrahim Tatlıses'in barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir.' sözlerine de yer verildi."

Açıklamada ayrıca, söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses'in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" türküsünün bugünden itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacağı bildirildi.