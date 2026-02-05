Depremden etkilenen üniversiteler 2025'te 13 bin 364 bilimsel yayına imza attı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen yükseköğretim kurumları gerek bilimsel projeleriyle gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarıyla topluma katkı sunmaya devam ediyor.

Depremlerin ardından eğitim öğretime kesintisiz devam eden üniversiteler, çalışmalarıyla dikkati çekti.

Deprem bölgesinde 11 ildeki 18 devlet ve vakıf üniversitesi, 2024'te 11 bin 734 bilimsel yayın üretti, 2025'te ise yayın sayısını artırarak toplam 13 bin 364 ulusal ve uluslararası yayına imza attı.

Üniversiteler bilimsel yayınların yanı sıra ilk yardım eğitimlerinden deprem farkındalığına, hijyen ve gıda güvenliğinden anne ve çocuk destek programlarına, yapay zekadan dijital oyunlara pek çok alanda sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdi.

Kahramanmaraş'ta "Gençlik Gelişim Akademisi" açıldı

Açıklamada, bölgedeki üniversitelerin öne çıkan çalışmaları ve etkinliklerine de yer verildi.

Bu kapsamda son bir yılda 2 bin 718 ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretilen Harran Üniversitesinde, depremlerden önce yer altında meydana gelen elektriksel değişimlerin izlenmesi, bu yolla deprem öncüllerinin belirlenmesi ve deprem erken uyarı sistemi altyapısı oluşturulması amacıyla "Yerelektrik Değişimlerin Analizi ile Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) İzleme ve Deprem Erken Uyarı Sistemi Araştırması" projesi geliştirildi.

Adıyaman Üniversitesince geliştirilen "Görüş Ötesindeki Canlıların Lazer ve Ses Sinyalleri Kullanarak Yapay Zeka ile Tespiti" projesiyle görüş alanı dışında kalan canlıların ve nesnelerin, lazer ve ses sinyalleriyle belirlenmesi, verilerin yapay zeka destekli analizlerle değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Geçen yıl 1778 yayın üreten ve 71 çalışmaya patent alan Fırat Üniversitesi koordinasyonunda ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) istihdam ve üretim üzerindeki etkileri incelendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Aile Yılı" kapsamında "Aile Üniversitesi" kuruldu.

İskenderun Teknik Üniversitesinde "Afet Sonrası Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılanma Projesi" ile yürütülen çalışmalar kapsamında, deprem sonrası Hatay'da toplumsal, çevresel ve ekonomik iyileşmeye katkı sunmaya yönelik gönüllülük temelli uygulamalar geliştirildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, 6 Şubat depremlerinin gençler üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlayan "Gençlik Gelişim Akademisi"yle gençleri dijital oyun sektörüne hazırlamayı hedefleyen "Dijital Oyun Geliştirme Akademisi (DOGA)" hayata geçirildi.

"Dünya'nın İlk Su Ayak İzi Belgeli Üniversitesi" unvanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nurdağı Meslek Yüksekokulu, depremde hasar görmüş atıl tarım alet ve makinelerinin tarım teknolojileriyle donatarak eğitim ve uygulama amaçlı yeniden kullanıma kazandırdı. Üniversite, "Atık Antep Fıstığı Kabuğundan Nanolif veya Nano Parçacık Tabanlı Biyoaktif Gıda Ambalaj Malzemesi Üretim Yöntemi" ile patent aldı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi geçen yıl "Bilim Kafe" kapsamında gerçekleştirdiği 9 etkinlikle yüzlerce vatandaşa ulaştı.

Üniversite, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda su kaynaklarının etkin yönetimine, çevresel etkilerin azaltılmasına ve yeşil kampüs politikalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının somut bir göstergesi olarak bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından "Dünya'nın İlk Su Ayak İzi Belgeli Üniversitesi" unvanını kazandı

Bilim İletişimi Ofisleri deprem bölgesinde etkinlikler düzenledi

YÖK öncülüğünde üniversitelerde üretilen bilginin toplumla buluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisleri (BİO) kapsamında deprem bölgesinde birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Geçen yıl 1413 bilimsel yayına imza atan Çukurova Üniversitesinde bilimi toplumla buluşturan ve birçok farklı alanda gerçekleştirilen bilim kafelerle bölgede yaklaşık 18 bin kişiye ulaşıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde, Ulusal Halk Sağlığı Takımı öncülüğünde birçok ilde gerçekleştirilen "Deprem Farkındalığı ve Psikolojik Boyutu" saha etkinlikleri düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde, arama kurtarma çalışmalarında şebekeye bağlanarak 12 ila 13 saat kesintisiz uçuş sağlayan, kendi güç istasyonuyla 72 saat, şebekeye bağlı olarak ise kesintisi olmadan 6 ila 7 saat görev yapabilen "Yapay Zeka Tabanlı Güç Hatlı İletişim Altyapısına Sahip Kablolu Drone Yazılım ve Donanımlarının Geliştirilmesi" projesi hayata geçirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Deprem Atıklarının Sürdürülebilir Yapı Malzemelerine Dönüştürülmesi ile Ekonomik ve Çevresel Katkı Sağlanması", "Konteyner Kentlerde Yaşayan Depremzedelerin Deprem Sonrası Travma Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi" ve "Deprem Atıklarının Sürdürülebilir Projesi" gibi sosyal sorumluluk çalışmalarıyla topluma katkı sunulmaya devam ediliyor.

Kadınların psikososyal iyilik halleri destekleniyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde son bir yılda 307 bilimsel yayın üretti. Malatya İnönü Üniversitesinde ise 1193 ulusal ve uluslararası makale yayımlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde depremin etkilerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Üniversite tarafından gerçekleştirilen "Yıkımın Ardında: Umut ve Dayanışma Söyleşisi" etkinlikleri kapsamında depremlerden etkilenen kadınların psikososyal iyilik hallerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde, 2025'te 914 bilimsel yayına imza atıldı. Mersin Üniversitesi yürütücülüğünde, Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle "Anne Çocuk Destek Programı (AÇDEP)" hayata geçirildi.

Sanko Üniversitesinde Gaziantep'teki çocuklara yönelik geliştirilen projeyle, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar ile tedavi altında olan ebeveynlerinin yanında refakatçi olarak kalan çocukların tespit edilmesi ve bu çocukların sağlık, eğitim ve psikososyal açıdan değerlendirilerek desteklenmesi hedefleniyor.

Dicle Üniversitesinde ise geçen yıl 1331 ulusal ve uluslararası bilimsel yayın yapıldı.