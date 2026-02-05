TBMM'de 6 Şubat depremleri için özel oturum

TBMM Genel Kurulu bugün Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremi gündemiyle toplandı. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3 yıl öncesine gittiklerinde gerçekten insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük felaketlerden biri yaşandığını belirterek, "11 vilayette 15 milyon insanımızı ilgilendiren ve 850 bin bağımsız konutun, iş yerinin ve bütün kurumların, bütün şehrin, köyün, mahallenin yerle yeksan olduğuna tanık olduk. Depremin akabinde hep beraber oradaydık. Yollar kapalıydı, yollar adeta ayağa kalkmıştı. Sonuç itibarıyla, ulaşım imkanı olmayan havaalanlarının, yolların, bütün altyapının, bütün her şeyin çöktüğü büyük bir enkaz söz konusuydu ve ilk andan itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin canhıraş bir şekilde 11 vilayete derhal intikal ederek milletvekillerimizle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Mehmetçik'imizle, ordumuzla, polisimizle, AFAD'ımızla, Kızılayımızla, hep beraber, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, milletimizin o maşeri vicdanından neşet eden o duygu seliyle beraber bütün insanlarımızla devletimiz el ele vererek bu büyük yıkımı, acıyı dindirmek için ellerinden geleni yaptı. Bütün her şey gözümüzün önünde cereyan etti. Bu konuda bütün veriler, bütün görüntüler, her şey ortadadır" dedi.

Deprem döneminde 'Ordu zamanında kışladan çıkmadı' iddiaları ile ilgili konuşan Akbaşoğlu, "Birtakım suçlamalar var 'Ordu zamanında kışladan çıkmadı' diye. Bakın, Milli Savunma Bakanlığımızın görüntüleri anında yayınlandı ve binlerce Mehmetçik'imizin 11 vilayete intikaliyle beraber ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olduğu net, delilli, ispatlı ama hala bu gerçeğe rağmen bu gerçekleri ters yüz etmek, ordumuza, Mehmetçik'imize bu konuda söz söylemek vicdanları sızlatmaz mı? Hakikate bühtan değil mi bu? Rica ediyorum, herkes kendine saygılı olsun, herkes hakikate saygılı olsun. Hiçbir şey bağlamından kopartılarak uydurmalarla, yalan ve iftiralarla başka noktalara taşınmaya çalışılmamalı, gerçeği ortaya koymalıyız; bunu hepimiz için söylüyorum. Siyasette anlayışımız, hakikat ve ahlak temelli siyaset anlayışımızdır; algıya dönük değil olguları ortaya koyan bir anlayışla siyaset yapmaktır. Algı bambaşka, olgu bambaşka" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Bizler büyük kazanlarda toplu yemek yapmayı öğrendik. 15 gün boyunca yıkanmadık, ekmeği paylaştık insanlarla" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'nin her yerinden üniversitede okuyan öğrenciler, çocuklar geldi, kazmayı küreği alan çalıştı, belediyedeki itfaiye görevlileri çalıştı, polisler çalıştı. Kayseri Belediyesi de vardı, Mersin Belediyesi de vardı, biz vardık" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ise, "Depremler elbette birbirleriyle kıyaslanamaz ama aynı büyüklükteki sarsıntıların binlerce can almaması oralarda alınan derslerin somut sonucudur. Ülkeler yaşadıkları görece az kayıplardan bile büyük dersler çıkarıyor, buna uygun yapılaşma ve denetlemeler söz konusu. Örneğin, Meksika'da 2017'de yaşanan 7,1 şiddetindeki depremde 370 kişi ölmüştü, 2022'de ise daha yüksek şiddetteki, 7,6 şiddetindeki bir depremde sadece 1 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, 6 Şubat depremlerinin sadece binaları, yolları, köprüleri değil, gönüllerimizi, hayallerimizi, geleceğimizi de sarsan bir felaket olduğuna dikkat çekerek, "Bu derece büyük felaketin elbette telafisi kolay olmuyor. Bu büyük imtihan ancak bu büyük milletin sahip olduğu, derin köklerimizden gelen kardeşlik ve dayanışma ruhunun verdiği mücadele gücüyle atlatılmaya çalışılmıştır. Böylesi zamanları tarihte pek çok kez geçirmiş olmamızın verdiği tecrübeler bu büyük felaketin inşa sürecini kuvvetlendirmiş, birlik ruhuyla acılarımızı hafifletmiş, yaralarımızı sarmamızı ve bu sıkıntıların üstesinden gelmemizi de kolaylaştırmıştır. Milletimizin dayanışma içerisinde sergilediği asrın birlikteliğiyle depremin yaralarını sarmak, umudu yeniden inşa etmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için gerekli olan inancı, kararlılığı, gücü ve asrın birlikteliğini, yalnızca bugünün değil yarının da teminatı olarak gören yaklaşımımızla, gelecek nesillere aktaracağımız en değerli mirasımız olarak daha da pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da, millet olarak çok zor bir süreç geçirdiklerini kaydederek, "Bu süreçte de aziz ve asil milletimiz nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gerçekten de depremin ilk anından itibaren sağına soluna bakmadan, herhangi bir yerden talimat, yardım beklemeden milletimiz adeta deprem bölgelerine aktı. Herkes elinden gelen ne varsa, dükkanında ne varsa her şeyi aracına yükledi ve deprem bölgelerine aktı. Bu vesileyle de buradan aziz milletimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.