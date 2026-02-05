KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 232 milyon lira azalarak 2 milyar 914 milyon liraya düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 14:51, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 14:52
Yazdır
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 Ocak haftasında yaklaşık 382 milyar 96 milyon lira artarak 23 trilyon 205 milyar 927 milyon liradan 23 trilyon 588 milyar 22 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 78 milyar 39 milyon lira azalarak 27 trilyon 826 milyar 66 milyon liraya indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 982 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 36 milyar 236 milyon lira artarak 2 trilyon 981 milyar 872 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 691 milyar 444 milyon lirası konut, 49 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 241 milyar 377 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 37 milyar 418 milyon lira artarak 3 trilyon 552 milyar 111 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4 artarak 2 trilyon 857 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 49 milyar 778 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 808 milyar 144 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 12 milyar 926 milyon lira artışla 629 milyar 1 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 457 milyar 174 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 71 milyar 226 milyon lira artarak 5 trilyon 295 milyar 720 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 232 milyon lira azalarak 2 milyar 914 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber