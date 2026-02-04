Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Ocak ayına dair mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE göstergeleri, aylık yüzde 2,88'lik artışla açıklandı. Gıda grubundaki güçlü yükselişin ön planda olduğu verilerde, enerji ve alkollü içecekler gibi dışsal etkilerin arındırıldığı tablolarda da artış eğiliminin sürdüğü gözlemlendi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.
Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ocakta aylık yüzde 2,88 arttı.
Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,5, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,45 artış kaydetti.
Endeks, enerjide yüzde 2,29, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,13, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,26 ve hizmette yüzde 2,67 yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle: