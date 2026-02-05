Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik teklif kapsamında 6 madde daha kabul edildi. Yeni düzenlemelerle birlikte trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yükseltilirken, bazı ihlaller için ehliyete el konulması ve araçların trafikten men edilmesi gibi yaptırımların kapsamı da genişletildi.

Kamuoyunda "drift" olarak bilinen akrobatik ve tehlikeli sürüşler yasak kapsamına alındı. Bu tür hareketleri yapan sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar da 60 gün trafikten men edilecek. Süre sonunda belge iadesi, psikoteknik değerlendirme ve cezanın tamamen ödenmesi şartına bağlandı.

Yayalara ayrılmış alanlarda scooter kullanımına ceza

Yeni düzenlemeyle bisiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin yayalara ayrılmış alanlarda kullanılması da cezaya tabi oldu. Bu ihlali yapanlara 5 bin TL para cezası kesilecek. Paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti sunan işletmeler için ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi; belgesiz faaliyet gösterenlere 86 bin 900 TL ceza uygulanacak.

İzinsiz yarışlar ve benzeri riskli sürüşler için yeni yaptırımlar

Teklifte, izin alınmadan yapılan yarışlar ve benzeri riskli sürüşler için de yeni yaptırımlar yer aldı. Bu eylemleri gerçekleştirenlere 46 bin TL para cezası verilecek, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak ve araçlar 60 gün trafikten men edilecek.

Kabul edilen maddeler arasında, trafik güvenliğini ve denetimi artırmaya yönelik başka hükümler de bulunuyor. Yönetmeliklere aykırı araç yüklemeleri ile trafik düzenlemelerine uymayan sürücülere idari yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.