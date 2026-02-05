Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla anlamlı bir karar aldı. Bakan Yusuf Tekin imzalı genelgeye göre, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelindeki tüm okullarda ilk dersten önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında anma töreni düzenlenecek. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümü kapsamında hazırlanan talimat, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine ve ilgili birimlere ulaştırıldı.

BAKANLIKTAN MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi yazıda, 6 Şubat depremlerinin ardından sergilenen devlet-millet kaynaşması ve toplumsal direnç mekanizmalarına dikkat çekildi. Depremin ilk anından itibaren yürütülen eğitim ve altyapı çalışmalarının manevi bir parçası olarak görülen bu kararın, öğrencilerdeki yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Genelgede, depremde yitirilen canların aziz hatıralarının milletin ortak vicdanında yaşatılmasının önemine vurgu yapılarak, eğitim kurumlarının bu süreçteki rolü hatırlatıldı.

ANMA TÖRENİNİN KAPSAMI VE UYGULAMA DETAYLARI

E-84037561-010.06-152830158 sayılı resmi yazı ile duyurulan düzenleme, temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okulları kapsıyor. Yarın sabah gerçekleştirilecek uygulamanın detayları şu şekilde açıklandı:

Tarih: 6 Şubat 2026

Zaman: İlk ders saati başlangıcı

Süre: 1 (bir) dakika

Kapsam: Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ile ortaöğretim kurumları.

BAKAN YUSUF TEKİN: HATIRALARI DAİMA YAŞAYACAK

Bakan Yusuf Tekin imzalı belgede, anma töreninin amacına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce 1 (bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte, okul yönetimlerine anma töreninin huzur ve sükunet içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması talimatı verildi.