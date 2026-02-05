AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' sözleri ile ilgili soru üzerine, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Elitaş, komisyonda bulunan partilerin temsilcileriyle dün de bir toplantı yapıldığını belirterek, "Bazı açıklamalar oldu. Bu açıklamalarla ilgili bir kısmı kendi görüşleri olabilir. Çünkü 'anlaştık' dediğine diğeri daha henüz net olmadığını ifade ettiğine göre demek ki kendi görüşlerini ifade edecekler. Ama arzumuz, dileğimiz o ki komisyondan tek bir sesin çıkması. Komisyon raporunun TBMM ve kamuoyuna sunulmak üzere raporun tek elden çıkması ve mutabakatla çıkması olumludur, uygundur diye düşünüyorum" dedi.

'KOMİSYONDAKİ ARKADAŞLARIMIZ DEĞERLENDİRİYOR'

Elitaş, Bahçeli'nin 'umut hakkı'yla ilgili konuyu salı günkü toplantısında ve daha önceki dönemlerde de beyan ettiğine vurgu yaparak, "Bu konu komisyondaki arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. O çerçevede de bu konuyla ilgili rapora nihayet verildiği anda rapora da AK Parti'nin görüşü yani bütün partilerin görüşü olarak intikal edecektir diye düşünüyorum. İnşallah terörle ilgili Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de rapor çıktıktan sonra hep birlikte tartışılır. Bu tartışmalar sonucunda en olumlu, ılımlı, herkesin kabul göreceği bir sonuç çıkar" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖZGÜRLEŞMESİ GEREK'

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim açıklamaları ile ilgili soru üzerine, " Sayın Özgür Özel'in de erken seçim kanaatinde olduğu kanaatinde değilim. Sayın Özgür Özel bir özgürleşmesi gerekir. Sayın Özgür Özel haftalık olağan bilgi verme toplantılarından uzaklaşması gerekir. Şu anda Sayın Özgür Özel özgürlüğünü, rüştünü ispat edebilmesi için ağzından çıkanın net bir şekilde sonuç doğurabilmesi için haftalık olağan görüşmelerinden kurtulabilmesi gerekir. Yani Özgür Özel'in dediğine bakmayın, eş başkanın ötesindeki kişinin söylediklerine bakmak gerekir. Onun için şu anda grup başkanı statüsüne belki gelmiş olabilir. Baskın seçim, erken seçim zaten öne alınmış seçim demek" dedi.

'SEÇİMİN EN İYİ İKLİMİ EKİM, KASIM AYLARI'

Elitaş, Anayasa'da seçimlerin nasıl yapılacağının belli olduğuna dikkat çekerken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yerel seçim aşamasında kötü hava şartları nedeniyle şehit olduğunu hatırlattı. Elitaş, "Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.