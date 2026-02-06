Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı.
Devlet Memurlarına Vakıf Üniversitelerinde Ders Görevi Verilebilir Mi?

Kamu görevlilerine (devlet veya vakıf) üniversitelerde idarelerinin takdiri ile uzmanlık alanları ile ilgili ders görevi verilmesi mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 00:51
Devlet Memurlarına Vakıf Üniversitelerinde Ders Görevi Verilebilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, "Ders görevi" başlıklı 89 uncu maddesinde "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur." hükmü ile üniversitelerde öğretim üyesi bulunmaması halinde memurlara ücret karşılığında ders görevi verilebileceği ifade edilmiştir.

Anayasanın 130 uncu maddesinde ise kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulacağı, vakıflar tarafından da kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumu kurulabileceği hüküm altına alınmış olup, anılan maddede vakıflar tarafından kurulacak olan yükseköğretim kurumlarının, idari ve mali konular dışında kalan akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabi olduğu ifade edilmiştir.

Aynı şekilde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek-2 ve Ek- 8 inci maddelerinde de vakıfların kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden 2547 sayılı Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla yükseköğretim kurumları kurabileceği, vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organların, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenleneceği ve onların görevlerini yerine getireceği, öğretim elemanlarının nitelikleri ile Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynı olacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde üniversitelerde herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim- öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerin, ders saati ücreti ile görevlendirilebilmesi düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler ve mülga DPB başkanlığı görüşleri çerçevesinde kamu görevlilerine idarelerin takdirlerinde 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ders görevi verilebilmesi mümkün görülmektedir.

