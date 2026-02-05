Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 302,0 puan azalırken toplam işlem hacmi 192,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 2,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,24 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,68 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle negatif seyrederken yurt içinde BIST 100 endeksi de günü genele yayılan satışlarla satıcılı bir seyirden tamamladı.

Makroekonomik tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor serisini üçüncü haftaya taşıdı.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.