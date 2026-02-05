YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
Üniversite kapısını aralamak isteyen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci yarın resmen açılıyor. 2 Mart'a kadar sürecek olan başvurular için adayların ÖSYM şifrelerini hazırlaması gerekiyor. İşte sınav takvimi ve başvuruya dair tüm detaylar.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 20:35, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 20:32
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın başlıyor.
Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.