Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdük

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a gelen Ali Yerlikaya, Adıyaman Valiliğinde açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdük" dedi.

05 Şubat 2026
Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdük

Depremlerin, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçtiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yanı sıra aynı gün Gaziantep ve Hatay merkezli depremlerle birlikte toplam 5 büyük sarsıntının yaşandığını hatırlattı. Bakan Yerlikaya, saat 04.17'de meydana gelen ilk depremin ardından AFAD tarafından tüm kurtarma ekiplerine derhal intikal talimatı verildiğini, 45 dakika içinde 4'üncü seviye acil durum ilan edilerek uluslararası yardım çağrısına çıkıldığını söyledi. Kriz masalarının hızla kurulduğunu, koordinasyonun sağlandığını vurgulayan Yerlikaya, "Bir yandan sahaya koşuldu, bir yandan masada karar alındı" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine 708 mülki idare amirinin görevlendirildiğini belirten Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri, gönüllüler ve iş makinelerinin eş zamanlı sevk edildiğini kaydetti. Depremlerin 11 ilde 14 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini dile getiren Yerlikaya, "Bu depremlerde 53 bin 697 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Adıyaman'da ise 8 bin 566 kardeşimiz hayatını kaybetti, 17 bin 499 kardeşimiz yaralandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, afet sonrası süreçte dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun yürütüldüğünü belirterek, bölgeye 1 milyon çadır sevk edildiğini, 350 çadır kentte 645 bin çadır kurularak 2,5 milyon afetzedeye geçici barınma sağlandığını ifade etti. 11 ilde kurulan 428 AFAD Konteyner Kentte 707 bin afetzedenin misafir edildiğini kaydetti.

Kira destekleri kapsamında 351 bin 516 haneye 43,5 milyar TL'yi aşan ödeme yapıldığını açıklayan Yerlikaya, AFAD'ın ESEN Kart sistemiyle de 72 bin 749 vatandaşa 4,9 milyar TL'nin üzerinde destek sağlandığını söyledi. Hak sahipliği sürecinin tamamlandığını aktaran Yerlikaya, bugüne kadar düzenlenen kura törenleriyle 455 bin 357 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Adıyaman'da ise 40 bin 511 konut ve 2 bin 855 iş yerinin kurasının çekildiğini ifade etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla, 'asrın felaketi'nin 'asrın inşası'na dönüştürüldüğünü vurguladı. AFAD'ın afetlere dirençli toplum vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ağına sahip olduğunu, AFAD gönüllü sayısının 1 milyon 632 bini aştığını söyledi.

Konuşmasının sonunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasına Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ile ilçe belediye başkanları katıldı.

