Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,53 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 16:58, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 17:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,5100
|43,5110
|43,5380
|43,5390
|Avro
|51,4790
|51,4800
|51,5160
|51,5170
|Sterlin
|59,7000
|59,7100
|59,2540
|59,2640
|İsviçre frangı
|56,1580
|56,1680
|56,2970
|56,3070
|ANKARA
|ABD doları
|43,4800
|43,5600
|43,5080
|43,5880
|Avro
|51,4390
|51,5190
|51,4760
|51,5560
|Sterlin
|59,6400
|59,8500
|59,1940
|59,4040