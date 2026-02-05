Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,5100 43,5110 43,5380 43,5390 Avro 51,4790 51,4800 51,5160 51,5170 Sterlin 59,7000 59,7100 59,2540 59,2640 İsviçre frangı 56,1580 56,1680 56,2970 56,3070 ANKARA ABD doları 43,4800 43,5600 43,5080 43,5880 Avro 51,4390 51,5190 51,4760 51,5560 Sterlin 59,6400 59,8500 59,1940 59,4040