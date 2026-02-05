Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekim Töreni'ndeki konuşmasında, yarının hafızada derin bir iz bırakan, acının asrın felaketi olduğu büyük yıkımın üçüncü yıldönümü olan 6 Şubat olduğunu hatırlattı.

Depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade eden Kurum, "Hepimiz hatırlıyoruz. O gün yaşadığımız felaket, sıradan bir afet değildi. Bir milletin topyekün sınandığı, şehirlerin yerle bir olduğu, evlerin, ocakların, hatıraların yıkıldığı ağır bir imtihandı. Bir gecede hayatlar altüst oldu. Hayaller enkaz altında kaldı, umutlar matemle sınandı.14 milyon vatandaşımız bu acıyı iliklerine kadar yaşadı, 86 milyonun yüreği aynı anda sızladı. Ama bu ağır tablo karşısında biz, asla ve asla umutsuzluğa kapılmadık. Milletçe inancımıza tutunduk ve "Bu zor günleri de birlikte aşacağız" dedi. Depremin ilk anından itibaren bir an bile durmadık. Arama kurtarmadan barınmaya, enkaz kaldırmadan kalıcı konutların inşasına kadar her aşamada vatandaşımızın yanında olduk." diye konuştu.

Devletin tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ettiğini, bunu yaparken de 11 ildeki evladını toprağa veren her anneye, işyerinin enkazı başında gözyaşı döken her kardeşlerine "Yuvasına kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak, iş yerini açamayan tek bir esnafımızı geride bırakmayacağız" şeklinde söz verdiklerini anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Milletimizle omuz omuza, asrın dayanışmasıyla asrın inşasını mayaladık. Tek derdi devlet, tek derdi millet, tek derdi afetzede kardeşleri olan 200 bin mimar, mühendis ve işçimizle gece gündüz çalıştık. Rekor bir hızla saatte 23, günde 550 konut ürettik. Hiçbir ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı büyüklükte, 110 bin kilometrekarelik bir alandaki yıkımı iki yıl gibi bir sürede ayağa kaldırdık. Parklarıyla, kent meydanlarıyla, millet bahçeleriyle, okullarıyla, camileriyle, alt ve üstyapısıyla birlikte Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanı yeniden inşa ettik. Bu büyük mücadelenin sonunda geçtiğimiz Aralık ayında sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da tam 455 bin yeni yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yarım milyon konutla 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Deprem bölgemizde verdiğimiz bu büyük mücadeleyi, Türk milletinin yeniden diriliş hareketine, tarihimizin en büyük inşa seferberliğine dönüştürdük. Alnımızın akıyla, verdiğimiz her sözü tutarak bırakın deprem bölgesini eski haline getirmeyi eskisinden daha güçlü, daha sağlam modern şehirler haline getirdik. İşte bunun en somut örneklerinden biri de Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş'ta 73 bin bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkarak tarihi Kapalı Çarşımızı yeniden canlandırdık, Demirciler Çarşısı'na Toptancılar Sitesinden Kasaplar Çarşımıza kadar kentin ticari ve kültürel damarlarına yeniden hayat veriyoruz."

Geleceğimizin teminatı olan gençler için, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hem sporun hem sosyal hayatın merkezi olacak 17 bin 500 kişilik Kahramanmaraş Stadyumu'nu da en kısa sürede şehrin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Kurum, deprem bölgesindeki hiç bir eserin tesadüf olmadığını, her eserin geleceği planlayan iradenin ürünü olduğunu aktardı.

CHP Genel Başkanı Özel'e eleştiri

Bakan Kurum, bugün çok onurlu ve gururlu olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hatırlayın, depremin ilk anlarında, acılarımız tazeyken, biz sahada devlet millet omuz omuza büyük bir seferberlik yürütürken birileri ne yaptılar? 'Devlet bu enkazında altında kalır', 'Deprem bölgesi eskiye, ancak çeyrek asırda döner' diyerek ellerini ovuşturdular. Geldiğimiz noktada enkazın altında kim kaldı ben söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge genel başkanı kaldı. Bugün deprem bölgesine bir çivi bile çakmayanlar kaldı. Üç yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, biz evleri teslim ettik ya paniklediler, koşa koşa buraya geldiler, ellerine tutuşturulan senaryoyu, tiyatroyu oynamaya başladılar. Dün de çıkmış 'ortada konut monut yok' diyor. 455 bin yuvayı görmüyor. Özgür bey vakit tiyatro vakti değil, vakit yattığın o derin uykudan uyanma vaktidir, milletimizin her ferdi gibi, 455 bin yuvayı takdir etme vaktidir. Vakit, yapılan işleri aşağılama, görmezden gelme vakti değil, vakit 200 bin emekçinin omuzlarında yükselen büyük ve güçlü Türkiye ile gurur duyma vaktidir. İşte Kahramanmaraş'tan soruyorum: Hani siz de yapacaktınız, hatta seçim meydanlarında bedava konut yapacaktınız, Nerede eserleriniz? 11 ilimizin tek bir binasına, tek bir tuğla koymadınız, tekbir çivi çakmadınız. Bırakın konutu kendi belediyelerinize hizmet binası sözü verdiniz, onu bile tutmadınız. Hiçbir şey yapmayıp sadece eleştiriyorsunuz. 3 yıl boyunca aynı anlayışla eleştirdiniz, yapılanı karaladınız. Millete bir faydanız yok, bari gölge etmeyin. Daha en temel iş olan çöpleri bile toplayamayan partinin gölge genel başkanı, bizim 455 bin konutumuzu beğenmiyor. Anlatıyoruz anlatıyoruz ama hala milletimizi huzursuz etmek için elinden geleni yapıyor."

Konutların ödeme detaylarını anlattı

Deprem konutlarının ödeme koşullarıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Kurum, şunları kaydetti:

"'Senet imzalatıyormuşuz, faizle ev verecekmişiz'. Ya cahilliğinden ısrarla bunu tekrarlıyor ya da bile bile yalan söylüyor. Her ikisi de vahim. Ben bir kez daha tane tane anlatıyorum. Afet konutlarımızın alt yapı bedelini almayacağız, arsa bedelini almayacağız. Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanımız yüzde 50'ye kadar üst yapı bedelinde indirim yapacak. Ödemeler hemen değil, iki yıl sonra başlayacak ve sabit fiyatla yani faizsiz olacak. Altını çiziyorum, bugüne kadar nasıl faizsiz, sabit fiyatla ödendiyse yine öyle ödenecek. Vatandaşımız zorlanmadan uygun fiyatlarla evine kavuşacak. Cumhurbaşkanımız inşallah önümüzdeki günlerde tüm detayları açıklayacak. Milletimizin gönlü rahat olsun. Yalanlara kulak asmasın. Yapılan her işin, eserin arkasındayız. Söylediğimiz her sözün sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Her adımı atarken önce milletimiz diyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Özgür Özel'e de tavsiyem, bu sular sizin sularınız değil, bunlar sizin anlayacağınız konular değil. Siz önce baklava kutularının hesabını verin. Siz önce yolsuzluğun kitabını yazdığınız İstanbul'un hesabını verin. Siz önce İzmir'de kooperatif vaadiyle kandırıp para topladığınız milletimize evlerini verin. Siz önce Ankara'da seçim meydanlarında söz verdiğiniz, 7 yılda bitiremediğiniz konutları yapın, karşımıza öyle gelin. Onlar ne derse desin, ne boş vaad verirse versin, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza bakacağız. Çünkü bizi bekleyenler var, derdimiz var. Bizim derdimiz 11 ili eskisinden iyi hale getirmek, 81 ili muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak."

Kahramanmaraş'ta yapılan evlerin detayları

11 ilde yazdıkları destanı 81 ile taşımak istediklerini, bugüne kadar kazandıkları tecrübeyi, tüm Türkiye'ye yayacak olan 500 bin sosyal konut projesini yapmak istediklerini belirten Kurum, "Bugün itibariyle 48 ilimizde sosyal konut kuralarımızı tamamladık. 174 bin 185 anahtarın sahibi vatandaşlarımızı belirledik. Ama şunu özellikle ifade ediyorum, bizim için her zaman birinci gündem deprem bölgesi olmuştur. Bu yüzden Sosyal Konut Projemizde de 11 ilimizi önceliğimize aldık. Dar gelirli kardeşlerimizi ev sahibi yapacağımızın sözünü verdik ve o sözün arkasında dimdik durduk. İşte bugün de Kahramanmaraş'ta bu kararlılığın bir göstergesi olarak, hak sahibi kardeşlerimiz için inşa edeceğimiz 8 bin 195 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu konutların 4 bin 800'ini Kahramanmaraş merkezde, 600'ünü Afşin'de, 50'sini Andırın'da, 30'unu Çağlayancerit'te, 35'ini Ekinözü'nde, bin 500'ünü Elbistan'da, 180'ini Göksun'da, 250'sini Nurhak'ta, 400'ünü Pazarcık'ta ve 350'sini ise Türkoğlu'nda inşa edeceklerini bildiren Kurum, "Üstelik biz bu projede yalnızca konut inşa etmiyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla, mahalle kültürümüzü yeniden ayağa kaldırıyoruz. Mahalle konaklarıyla komşuluğu güçlendiriyor, dayanışmayı büyütüyor, paylaşma ruhunu yeniden canlandırıyoruz." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bölgede çok büyük bir depremin yaşandığını dile getirerek, "Başka illerde de birçok arkadaşlarımızı kaybettik. Acı ve yıkım çok büyüktü. Fakat o büyük yıkıma, acıya ve kayıplara rağmen milletçe birbirimize kenetlendik ve yeniden ayağa kalktık. Bu depremlerde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimleri gerçekleştirildi.