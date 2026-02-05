Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Talip Geylan: Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılsın

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaşlarının daha ilk aydan eridiğini vurguladı. "Gerçek zam refah payıyla olur" diyen Geylan; ek zam, kalıcı refah payı ve enflasyon farkının aylık ödenmesi talebini yineledi.

Haber Giriş : 05 Şubat 2026 21:58, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 23:23
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geylan, Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim olarak 'Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Ekmek kavgasının doğru adresi ise Türkiye Kamu-Sen'dir, Türk Eğitim-Sen'dir. Biz ekmek kavgamızın merkezine ise Türkiye sevdasını koyduk. Çünkü şuna inanıyoruz: Türkiye varsa ekmek kavgasının bir anlamı vardır; Türkiye varsa, ondan sonra gelen her şey ancak o zaman anlam kazanır" ifadelerini kullandı.

Enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını talep ettiklerini aktaran Geylan, "Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Ek zam, kalıcı refah payı ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Geylan, ocak ayında, 2026 yılının ilk altı ayı için kamu çalışanları ve emeklilere toplu sözleşme gereği yüzde 11 zam yapıldığını, ancak bu zammın yüzde 4,84'ünün daha ilk ayda enflasyon karşısında eridiğini dile getirerek, "Bu nedenle diyoruz ki; kamu çalışanlarına ve emeklilere ek zam verilmelidir" şeklinde konuştu.

Ayrıca refah payının kalıcı hale getirilmesini istediklerini söyleyen Geylan, "Refah payı olmadan memur ve emekliye gerçek anlamda zam yapılmış olmaz. Biliyorsunuz hükümet yılda iki kez enflasyon farkı ödüyor. Ancak enflasyon farkını ödemekle yetinmek, enflasyon kadar zam yapmak demektir. Enflasyon kadar zam yapmak ise sıfır zam anlamına gelir. Gerçek zam; büyüyen ekonomiden kamu çalışanlarının ve emeklilerin hak ettiği payı almasıdır. Bu da enflasyon farkının üzerine refah payı uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle mümkündür. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti'nin bu konuda tecrübesi ve uygulamaları vardır. Hükümet geçtiğimiz yıllarda iki kez kamu çalışanlarını biraz rahatlatmak için refah payı verdi. Biz de şimdi bunun kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Eğitim Sen'in ücretli öğretmenlik araştırmasına da değinen Geylan, "2025-2026 eğitim öğretim yılında şu ana kadar 48 il valiliğinden ücretli öğretmen sayılarına ilişkin bilgi ulaştı. Buna göre, 48 ilde görev yapan ücretli öğretmen sayısı 59 bin 994 olurken, 47 ildeki norm kadro açığı ise 72 bin 811 olarak tespit edildi. Bu veriler, öğretmen açığının ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir" dedi.

Eğitimin giderilmesi gereken en acil ihtiyacının öğretmen açığı olduğunu vurgulayan Geylan, "Sınıfta öğretmeniniz yoksa, eğitimle ilgili alınan diğer tedbirlerin hiçbir anlamı kalmaz. Evet, ekonomik sıkıntılar olabilir; Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri uyguluyor olabilir. Ancak eğitimde tasarruf olmaz. Sınıfta öğretmeniniz olacak ki eğitime yönelik atılan diğer adımların da bir karşılığı ve anlamı olsun" şeklinde konuştu.

