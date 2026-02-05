AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'SEÇİMİN EN İYİ İKLİMİ EKİM, KASIM AYLARI'

Elitaş, Anayasa'da seçimlerin nasıl yapılacağının belli olduğuna dikkat çekerken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yerel seçim aşamasında kötü hava şartları nedeniyle şehit olduğunu hatırlattı.

Elitaş, "Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.