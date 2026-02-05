AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla buluşan Mustafa Elitaş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatını hatırlatarak kış aylarındaki seçim risklerine dikkat çekti. Elitaş, genel seçimlerin 2027 Kasım, yerel seçimlerin ise 2028 veya 2029 Kasım aylarında yapılmasının en uygun seçenek olduğunu vurguladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 22:26, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 22:32
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
'SEÇİMİN EN İYİ İKLİMİ EKİM, KASIM AYLARI'
Elitaş, Anayasa'da seçimlerin nasıl yapılacağının belli olduğuna dikkat çekerken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yerel seçim aşamasında kötü hava şartları nedeniyle şehit olduğunu hatırlattı.
Elitaş, "Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.