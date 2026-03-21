Emeklilikte Uygulanan %4 Ek Ödeme Oranı Güncellenmelidir

Emeklilere, emekli aylıklarından ayrı olarak vergi iadesi ödemesi yapılmakta iken bu işleme son verilmiş ve aylıklara % 4 oranında artış sağlanmıştır. Ancak, bu oran aradan 19 yıl geçmesine rağmen güncellenmemiştir.

Haber Giriş : 21 Mart 2026 00:10, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 11:05
Emeklilikte Uygulanan %4 Ek Ödeme Oranı Güncellenmelidir

Detaylar/Değerlendirmeler:

5454 sayılı Kanun 15 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Madde metnini tam olarak görmek için tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5454&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Madde metni özetle; SGK ve Aile Bakanlığı tarafından aylık veya gelir olarak her ay ödenen tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılmakta ve yapılacak olan ek ödemenin bir aylık tutarı da, her bir aylık veya gelirleri; 400 Yeni Türk Lirası ve daha az olanlar için aylık veya gelirlerinin % 5'i, aylık veya gelirleri 400 Yeni Türk Lirasından fazla olanlar için % 4'ü olmaktadır.

Yani, memur emeklileri ile hak sahipleri açısından hükmün anlamı şu şekildedir:

Memur emeklisi ve hak sahiplerinin almış oldukları aylık tutarlarının % 4 ü oranında ayrıca ek ödeme hesaplanarak aylık tutarlarına eklenmesi ödenen aylık tutarlarını bir nebze artırmaktadır.

Örnek, emekli aylık tutarı 30000 TL. olan bir memur 30000TL. x % 4 = 1200 TL. ek ödeme tutarı ile birlikte bu memurun 1 aylık emekli aylığı tutarı da (5434 SK/Ek Madde 86 hükmü gereği % 6,34 hariç) 31200 TL. olmaktadır.

Bu ödeme şekli yalnızca emekli aylığı tutarları ile tazminat olarak ayrıca ödeme alanların bu tazminat tutarlarının toplamı üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, emekli ikramiye tutarlarına da % 4 ek ödeme tutarı eklenmemektedir.

Genel Değerlendirmemiz:

Emekli aylık tutarlarından farklı olarak 2006 yılına kadar vergi iadesi, yani emeklilerin topladıkları faturaların karşılığında bir ödeme yansıtılmakta iken, bu uygulamaya 2006 yılında son verilmiş ve bunun yerine ek ödeme tutarının yansıtılması sağlanmıştır. Ancak, aradan 20 yıla yakın zaman geçmesine rağmen maddede yer alan % 4 oranı değişmemiştir. Dolayısıyla, 5454 sayılı Kanun yürürlükte olduğunda, % 4 oranının da, güncel gelişmeler dikkate alınarak artırılması gerektiğini, nitekim 7456 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenmiş olan ek madde 86 hükmü ile % 6,34 oranında ilave ödeme artışının yapılması karşısında bu yüzde 4 olarak uygulanmakta olan oranın da artırılması gerektiğini,

Ayrıca, 7456 sayılı Kanunla memurlara fiili olarak görevde iken yapılma şekliyle sınırlı olan seyyanen zammın da (375 sayılı KHK Ek Madde 40) emekli aylıklarına yansıtılmasının da gerekli olduğunu (Bugün için ödenen tutar 22.157 TL. olmaktadır),

değerlendirmekteyiz.


