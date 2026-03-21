Bodrum marinada yangın: 8 motoryat etkilendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bir motoryatta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 7 motoryata daha sıçradı. Ekiplerin karadan ve denizden müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı. Yangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 07:45, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 08:39
Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.