Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, 50 yılda meydana gelen depremlerde büyük bir kısmı kırılan Kuzey Anadolu Fayı'nda sadece Marmara ve Yedisu Fayı'nın tehlikeli olduğunu söyledi. Akbayram, 330 kilometrelik Doğu Anadolu Fayı'nda ise Bingöl sismik boşluğu, denilen bölgenin deprem üretme riski olduğunu açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 12:02, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 12:05
Türkiye Bilişim Derneği tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 'Krizden Dayanıklılığa: Afetlerde Bilişim ve Haberleşme Çözümleri' konulu panel düzenlendi. Kültür Merkezi'nde moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi Afet Haberleşmesi ve Teknolojileri Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Baturalp Günay'ın yaptığı panelde konuşan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, Kuzey Anadolu Fayı'nda 1949 yılından başlayan bir deprem silsilesi yaşandığını söyledi.

"İki bölgede tehlikemiz çok yüksek"

Fayda genel olarak batı yönlü bir deprem göçü olduğunu belirten Akbayram, "Yani yaklaşık 50 yılda meydana gelen depremler Marmara'ya kadar gelen Kuzey Anadolu Fayı'nın büyük bir kısmını kırmış. İki kısım kırılmamış. Birisi İstanbul'un güneyindeki Marmara sismik boşluğu diyebileceğimiz bölge diğeri de Yedisu. Bu iki bölgede tehlikemiz çok yüksek." dedi.

/common/news/documents/1164380/914fee9c-ec513d4e-16d7-402c-a2c6-2a0621d7ba3b.webp

7 il etkilenecek

Akbayram, "Kahramanmaraş depremleri 13 ilimizi etkiledi. Çok büyük bir ihtimalle Yedisu Fayı'nda olacak bir depremde bu bölgede birçok ilimizi etkileyecek. Bütün şehirler tarumar olacak demiyoruz ama şehirlerde sismik riskin yüksek olduğu alanlarda yıkımlar olacaktır maalesef eğer hazırlanmazsak. Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ'ın bir kısmı, Muş, Diyarbakır ve Bitlis etkilenebilir. Belli bir çerçevede yaklaşık 100-150 kilometrelik bir dairede depremin merkez üssünü Yedisu olarak kabul edersek etkileme imkanı var" diye konuştu.

BİNGÖL SİSMİK BOŞLUĞU

Kahramanmaraş depremleriyle 330 kilometrelik Doğu Anadolu Fay zonunun kırıldığını kaydeden Akbayram, "6 Şubat depremleriyle Doğu Anadolu Fay zonunun büyük bir kesimi kırıldı. Kırılmayan bir yer var. Biz oraya 'Bingöl sismik boşluğu' diyoruz. Palu ile Bingöl'ün Ilıcalar beldesi arasındaki kesimde sismik boşluğumuz var. Buranın ne kadar büyüklükte bir deprem üreteceğine dair bir fikrimiz yok. Çok büyük bir ihtimalle 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bununda bölgedeki illeri etkileme tehlikesi var maalesef" dedi.

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdem Bayrak, 30 istasyonla bölgeyi anlık olarak takip ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Bayrak, Tüm Türkiye'nin ve bölgenin deprem konusunda riskli olduğunun görüldüğünü ifade etti. Erzurum çevresinde Karlıova Yedisu, Aşkale ve Horasan Faylarının devamında sismik boşluklar olduğunu anlatan Doç. Dr. Bayrak, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmada özellikle sismik boşluğa denk gelen kısımlarda sismik gerilmenin gittikçe arttığı gelecekte potansiyel bir deprem üretebileceğini görebiliyoruz. Bölgemizdeki coğrafi zorluklar da çok önemli. Çünkü dört bir tarafımız dağlarla çevrili. Afet anını düşünürsek kaçmaya çalışanlar gelmeye çalışanlar bizler için problem. Onlarla ilgili tedbir almamız ve lojistiği kesintisiz hala getirmemiz gerekmektedir. Erken uyarı sistemi yapısal sağlık izlemeyle saniyeler kazanabiliriz."

