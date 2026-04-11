Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin başta savunma sanayii olmak üzere her alanda geliştirilmesinin önemine işaret etti. Erdoğan, mevcut iş birliği fırsatlarının değerlendirilerek ilişkilerin daha ileriye taşınmasının her iki ülkenin de faydasına olacağını belirtti.

"Diplomatik çabalar ateşkes sürecinde önemli rol oynadı"

Bölgesel krizlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan gerilimin küresel ölçekteki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yürüttüğü diplomatik çabaların ateşkes süreçlerinde kritik rol oynadığını ifade eden Erdoğan, bölgede kalıcı huzurun tesisi için diplomasinin önemini vurguladı.

Lübnan ve Gazze mesajı

Lübnan'a yönelik saldırılara da değinilen görüşmede Erdoğan, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki duruma ilişkin ise barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının aciliyetine vurgu yapan Erdoğan, bu konuda yakalanan ivmenin korunması gerektiğini ifade etti.

Bölgesel ve küresel dosyalar masadaydı

Liderler görüşmede ayrıca Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye'deki gelişmeler, Kafkaslar'daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.



