Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Öğretmen eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa 2 kez müebbet
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Konsolosluk önünde polislere saldırı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Açığa satış yasağı 24 Nisan'a kadar sürecek
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Düşen Libya uçağı iddialarına yanıt: Herhangi bir temas olmadı
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti iddiası
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Çekmeköy'deki okul saldırısında iddianame tamamlandı: 126 yıl isteniyor
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Bağış yaptılar, ibadet yerine getirilmedi iddiası: 10 kişi şikayetçi oldu
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Bakan Kacır: Türk savunma sanayii dünyada ilk 5'te
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Öğretim Üyesi, Bingöl'deki sismik boşluğa dikkat çekti
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin başta savunma sanayii olmak üzere her alanda geliştirilmesinin önemine işaret ett

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 16:37, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin başta savunma sanayii olmak üzere her alanda geliştirilmesinin önemine işaret etti. Erdoğan, mevcut iş birliği fırsatlarının değerlendirilerek ilişkilerin daha ileriye taşınmasının her iki ülkenin de faydasına olacağını belirtti.

"Diplomatik çabalar ateşkes sürecinde önemli rol oynadı"

Bölgesel krizlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan gerilimin küresel ölçekteki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yürüttüğü diplomatik çabaların ateşkes süreçlerinde kritik rol oynadığını ifade eden Erdoğan, bölgede kalıcı huzurun tesisi için diplomasinin önemini vurguladı.

Lübnan ve Gazze mesajı

Lübnan'a yönelik saldırılara da değinilen görüşmede Erdoğan, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki duruma ilişkin ise barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının aciliyetine vurgu yapan Erdoğan, bu konuda yakalanan ivmenin korunması gerektiğini ifade etti.

Bölgesel ve küresel dosyalar masadaydı

Liderler görüşmede ayrıca Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye'deki gelişmeler, Kafkaslar'daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.


