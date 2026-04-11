Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere hangi hallerde ek ders ücreti ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.01.2026 tarih ve l51084912 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve 27.08.2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kararın 5'inci maddesinde: Bakanlığımıza bağlı eğilim kuramlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylıkları karşılığında haftada kaç saat ders okutmakla yükümlü oldukları. 6'ncı maddesinde ise aylık karşılığı ders görevini tamamlayanların haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları belirlenmiş: bu yükümlülüklerini öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanların ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders okutmak suretiyle yerine getirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.01.2026 tarih ve l51084912 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla nöbetçi öğretmenlerden kendi alanlarında veya alanları dışında boş geçen derslere girenlerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevinin üzerinde okuttukları derslerin ise söz konusu Kararda belirtilen haftada okutabilecekleri azami ek ders saati sınırlarını geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan ders okutmaksızın salt öğretmeni olmayan sınıfların düzenini sağlamak üzere sınıfta bulunan öğretmenlerin, bu görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

