Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatları yükseldi, bu da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ancak ateşkesin ardından petrolde de düşüş görüldü. Bugün motorine gelen 4,14 TL'lik zammın ardından indirim haberi de geldi.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatları, 28 Şubat'tan bu yana yükseliş grafiği sergiiyordu. Ancak taraflar arasındaki ateşkes haberinin ardından petrol fiyatlarında düşüş olduğu gözlendi.
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor.
MOTORİNE BUGÜN ZAM GELDİ, İNDİRİM YOLDA
Bugün motorine 4,14 lira gelen zammın ardından indirim haberi geldi.14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
Benzin İstanbul'da 62,63 lira, Ankara'da 63,61 lira, İzmir'de 63,48 lira, doğu illerinde ise 64,68 liradan satılıyor.
Motorin İstanbul'da 76,56 lira, Ankara'da 77,69 lira, İzmir'de 77,97 lira, doğu illerinde 79,27 liradan satışa sunuluyor.