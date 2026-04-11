Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatları, 28 Şubat'tan bu yana yükseliş grafiği sergiiyordu. Ancak taraflar arasındaki ateşkes haberinin ardından petrol fiyatlarında düşüş olduğu gözlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor.

MOTORİNE BUGÜN ZAM GELDİ, İNDİRİM YOLDA

Bugün motorine 4,14 lira gelen zammın ardından indirim haberi geldi.

14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere m

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin İstanbul'da 62,63 lira, Ankara'da 63,61 lira, İzmir'de 63,48 lira, doğu illerinde ise 64,68 liradan satılıyor.

Motorin İstanbul'da 76,56 lira, Ankara'da 77,69 lira, İzmir'de 77,97 lira, doğu illerinde 79,27 liradan satışa sunuluyor.