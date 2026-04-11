Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde gol sevinci yaşayamadı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor. Başkent ekibi, Demirel'in ikinci döneminde 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, ligde son 9 maçta galibiyet elde edemedi ve 7 maçta da gol atamadı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 20:49, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 21:24
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.

Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takımın söz konusu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

KarşılaşmaSkor
Alanyaspor-Gençlerbirliği0-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş0-2
Konyaspor-Gençlerbirliği1-0
Gençlerbirliği-Göztepe0-2
Başakşehir-Gençlerbirliği3-0


- İlk dönemde farklı tablo

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Demirel'in ilk döneminde ligde aldığı sonuçlar şöyle:

KarşılaşmaSkor
Göztepe-Gençlerbirliği1-0
Gençlerbirliği-Başakşehir2-1
Galatasaray-Gençlerbirliği3-2
Kocaelispor-Gençlerbirliği1-0
Gençlerbirliği- F. Karagümrük3-0


- Ligde 9 maçtır galibiyet yok

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Öte yandan Başakşehir maçının devre arasında kırmızı-siyahlı taraftarlarının bir bölümü stadı terk etti.

