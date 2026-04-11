Ankara'da mobilya deposunda yangın
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahele ediliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 17:40, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 17:42
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçedeki Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait su tankerlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.