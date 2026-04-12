İran, ABD ve Pakistan arasındaki üçlü görüşmeler sona erdi

İran resmi haber ajansı IRNA, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin 14 saat sonra sona erdiği ve iki tarafın teknik ekiplerinin, uzmanlar tarafından hazırlanan metinler üzerinde karşılıklı olarak değişim yaptıkları belirtildi.

Bazı anlaşmazlıklara rağmen müzakerelerin devam edeceği kaydedildi.

İran devlet televizyonu, Pakistan'ın tavsiyesi ve her iki tarafın kabulü üzerine müzakerelerin sabah devam edeceğini duyurdu.