Yalova merkezli DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 gözaltı, 4 tutuklama

Yalova merkezli 4 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 21:07, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 21:10
Yalova merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak aktarımında bulunulduğu ve örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürütüldüğünü belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından, Yalova merkezli Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen toplam 14 adrese özel harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 çeşitli türde doküman ve 2 CD ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, terörün hiçbir türüne, hiçbir yapılanmasına ve hiçbir uzantısına asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, özel harekat destekli olarak DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde, örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak sağlandığı ve örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürütüldüğü tespit edildiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

"8 Nisan 2026 tarihinde Yalova merkezli olmak üzere Diyarbakır, Ankara ve Sakarya illerinde toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 13 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 21 adet dijital materyal, 17 adet çeşitli doküman ve 2 adet CD ele geçirilmiştir. 10 Nisan 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 9'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."


