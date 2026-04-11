Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde

Eğitim-Bir-Sen, öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu. Üniversite ödeneği, tazminatlar ve ek ders ücretlerinde artış talep edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 10:33, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 10:34
Eğitim-Bir-Sen, akademik personelin mali haklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulundu. Başvuruda, öğretim elemanlarının üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının artırılması ile ek ders ücretlerinin yükseltilmesi talep edildi.

Sendika, öğretim elemanlarının "eşit işe eşit ücret" uygulaması kapsamında yapılan 666 sayılı KHK düzenlemesinde en fazla ihmal edilen kesimlerden biri olduğunu belirtti. Açıklamada, akademisyenlerin maaş artışlarının diğer meslek gruplarına kıyasla sınırlı kaldığına dikkat çekilerek, bu durumun kamu yönetimine olan güveni zedelediği ifade edildi.

Akademisyenler Reel Kayıp Yaşıyor

Son yıllarda artan enflasyon karşısında öğretim elemanlarının mali haklarında ciddi erime yaşandığı vurgulandı. Bu durumun akademik camiada ekonomik zorlukları artırdığına işaret edildi.

Akademik Kariyere İlgi Azalıyor

Açıklamada, üniversitelerden mezun olan başarılı öğrencilerin akademik kariyerden uzaklaştığına dikkat çekildi. Bunun en önemli nedenlerinden birinin, akademisyen maaşlarının diğer sektörlere göre düşük kalması olduğu belirtildi.

Ek Ders Ücretine Yüzde 100 Artış Talebi

Eğitim-Bir-Sen, başvurusunda 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında yer alan ek ders ücreti gösterge rakamlarının en az yüzde 100 artırılmasını talep etti. Ayrıca üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının da yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

Sendika, yapılacak düzenlemelerin bilimsel üretimi teşvik edeceğini ve akademik mesleğin saygınlığını artıracağını belirtti.


