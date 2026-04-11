Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde

Eğitim-Bir-Sen, akademik personelin mali haklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulundu. Başvuruda, öğretim elemanlarının üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının artırılması ile ek ders ücretlerinin yükseltilmesi talep edildi.

Sendika, öğretim elemanlarının "eşit işe eşit ücret" uygulaması kapsamında yapılan 666 sayılı KHK düzenlemesinde en fazla ihmal edilen kesimlerden biri olduğunu belirtti. Açıklamada, akademisyenlerin maaş artışlarının diğer meslek gruplarına kıyasla sınırlı kaldığına dikkat çekilerek, bu durumun kamu yönetimine olan güveni zedelediği ifade edildi.

Akademisyenler Reel Kayıp Yaşıyor

Son yıllarda artan enflasyon karşısında öğretim elemanlarının mali haklarında ciddi erime yaşandığı vurgulandı. Bu durumun akademik camiada ekonomik zorlukları artırdığına işaret edildi.

Akademik Kariyere İlgi Azalıyor

Açıklamada, üniversitelerden mezun olan başarılı öğrencilerin akademik kariyerden uzaklaştığına dikkat çekildi. Bunun en önemli nedenlerinden birinin, akademisyen maaşlarının diğer sektörlere göre düşük kalması olduğu belirtildi.

Ek Ders Ücretine Yüzde 100 Artış Talebi

Eğitim-Bir-Sen, başvurusunda 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında yer alan ek ders ücreti gösterge rakamlarının en az yüzde 100 artırılmasını talep etti. Ayrıca üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının da yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

Sendika, yapılacak düzenlemelerin bilimsel üretimi teşvik edeceğini ve akademik mesleğin saygınlığını artıracağını belirtti.



