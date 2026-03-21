'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işitme engelli vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdikleri İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM) aracılığıyla bugüne kadar 268 bin 719 çağrıya tercüme desteği sağlandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 13:01, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 13:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, yüzde yüz erişilebilirlik hedefiyle engelli bireylerin hizmetlere ulaşımını kolaylaştıracak dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

İşitme engelli bireylerin iletişim engellerini kaldırmak için projeler yürüttüklerini aktaran Göktaş, AİLEM uygulamasının bu alanda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Vatandaşların kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurdukları AİLEM'in, Türk işaret dilini kullanan vatandaşlar için "ortak bir iletişim noktası" haline geldiğini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM) bugün 51 bin 932 kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Alışverişten aile içi iletişime, öğretmen-veli görüşmesinden hasta-doktor iletişimine kadar birçok konuda günde ortalama 150 çağrıya çeviri hizmeti sağlıyoruz. 3 yıldır hizmet veren merkezimizde bugüne kadar Türk İşaret Dili çevirmenlerimiz tarafından 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı. İletişim merkezimize hem bakanlığımızın internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor. "

Bakan Göktaş, AİLEM'in dışında ayrıca bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında da aktif hizmet verildiğini hatırlatarak, şu an 53 ilde toplam 75 Türk işaret dili tercümanıyla sahada olduklarını aktardı.

Göktaş, "Tercümanlarımız son 5 yılda tapu, belediye, valilik, noter, banka ve sağlık gibi alanlarda işitme engelli vatandaşlarımıza yaklaşık 10 bin 473 defa çeviri hizmeti sağladı. AİLEM ve saha çalışmalarımızla, Türk işaret dili kullanan tüm vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

