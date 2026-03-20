Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyası olarak tuzaklarla dolu bir tuzağı aşmaya çalışıyoruz. Gazze'de İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdi. Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Haber Giriş : 20 Mart 2026 15:05, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 15:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de bayramlaşma programında konuştu.

"Coğrafyamızdaki zorlu günleri dayanışmayla inşallah geride bırakacağız"

Türkiye'nin 81 vilayetindeki vatandaşlarıma selam gönderiyorum. Bayram ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Gazze başta olmak üzere Somali'de, Arakan'da canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajımı iletiyorum. Coğrafyamızdaki zorlu günleri umutla, sabırla, dayanışmayla inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum. Milletimizin her kesimiyle her sofrayı paylaştık, ramazanın manevi iklimini aynı zamanda tuttuk. Dualarımızla, zekat, sadaka ve yardımlarımızla ramazan ayını idrak etmenin çabasında olduk.

"İmanın, inancın, dayanışmanın, birbirine kenetlenmiş insanların ruhunu tüm dünyaya gösterdik"

Ramazan Bayramımızı bizlere yakışır biçimde idrak edeceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerimizle bu bayramın da hakkını vereceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Önceki gün şanlı tarihimizin Çanakkale Deniz Zaferimizin 111. yılını idrak ettik. Bu zaferi o kahramanların canlarını feda etmesiyle yazdık. İmanın, inancın, dayanışmanın, birbirine kenetlenmiş insanların ruhunu tüm dünyaya gösterdik. Bu vesileyle ezanımız, bayrağımız için tüm şehitlerimizi yad ediyorum.

"İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor"

İslam dünyası olarak tuzaklarla dolu bir tuzağı aşmaya çalışıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Gazze'de İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdi. Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor. İran merkezli saldırılar daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan'da 1000 kişi hayatını kaybetti, zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

"Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale getirilmesidir"

Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim de gayretlerimizle Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmaların durdurulmasına bayram boyunca ara verildi. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale getirilmesidir. Ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Milletimizin gönlü rahat olsun, şer güçlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı tüm hesaplara galip gelecektir. Güneşli güzel günlerin bizi beklediğini unutmayacağız. Biz de hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.

