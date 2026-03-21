Kayseri'de ev yangını 1 can aldı
Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kadın yaşamını yitirdi, annesi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 11:39, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 12:03
Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında M.D. yaşamını yitirdi, yaralanan annesi R.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerce söndürüldü.