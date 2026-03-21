Kırklareli'nde soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde soba patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 08:43, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 08:44
Yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle soba patladı.
Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.