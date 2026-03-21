İletişim Başkanı Duran'dan Nevruz mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nevruz'un baharın müjdecisi olmasının yanı sıra gönüllerdeki umudu ve kardeşliği tazeleyen bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Haber Giriş : 21 Mart 2026 14:25, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 14:26
Nevruz'un doğadaki uyanışla birlikte manevi bir canlanmayı da beraberinde getirdiğini belirten Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bugün, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan gönül ve kültür coğrafyamızda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik duygularını derinleştiren anlamlı bir buluşma noktasıdır. 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyor; Nevruz'un tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.