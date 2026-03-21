SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor

Ramazan Bayramı gibi özel günleri fırsat bilen SMS dolandırıcıları, gönderdikleri kutlama mesajlarının altına koydukları "linke tıkla hesabına para gelecek" diyerek onlarca insanın banka hesaplarını boşaltıyor.

Hukukçu Gizem Gonce, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılıklarda paranın geri alınmasının çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Delil ve iz sürme oldukça zor. Dijital izlerin çözümlenmesi, teknik uzmanlık gerektirmesi sebebiyle kolluk ve yargı her dosyada aynı seviyede araştırma yapamıyor. Paranın geri alınması sorunu, mağdurların en çok üzerinde durduğu konu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha savunmasız durumda. Verilen komutları sorgulamadan yerine getiriyorlar" dedi.

"UYGULAMADA YETERSİZLİK VAR"

Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılıkta asıl problemin uygulamada yaşandığını ifade eden Gonce, "Türk Ceza Kanunu'nda bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık açıkça düzenlenir. Cezaları 3 yıldan 10 yıla, hatta suçun niteliğine göre daha da artırılabilen oldukça ağır yaptırımlara bağlanır. Dolayısıyla 'kanun yok' gibi bir sorun bulunmaz. Ancak uygulamada ciddi yetersizlikler bulunuyor" diye konuştu.

Gonce sözlerine şöyle devam etti: Bu suçu işleyen fail veya failler çoğu zaman yurt dışında IP, hat ve hesaplar kullanmakta ve failin bulunması zorlaşıyor. Teknik olarak bu dolandırıcılık mesajlarının büyük bölümü engellenebilir. Ancak bunun için operatörler, bankalar ve kamu otoritelerinin eş güdüm içinde hareket etmesi şart. Mesela, 'başlık sahteciliği' engellenerek yalnızca doğrulanmış kurumların kendi adlarıyla mesaj göndermesine izin verilebilir.



