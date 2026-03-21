Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı
5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor

Bayram dönemini fırsata çeviren SMS dolandırıcıları, sahte kutlama mesajlarına ekledikleri linklerle vatandaşların banka hesaplarını hedef alıyor. Hukukçu Gizem Gonce, bu tür dolandırıcılıklarda paranın geri alınmasının oldukça zor olduğuna dikkat çekerek özellikle yaşlıların büyük risk altında olduğunu vurguladı.

Haber Giriş : 21 Mart 2026 08:00, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 08:41
Ramazan Bayramı gibi özel günleri fırsat bilen SMS dolandırıcıları, gönderdikleri kutlama mesajlarının altına koydukları "linke tıkla hesabına para gelecek" diyerek onlarca insanın banka hesaplarını boşaltıyor.

Hukukçu Gizem Gonce, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılıklarda paranın geri alınmasının çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Delil ve iz sürme oldukça zor. Dijital izlerin çözümlenmesi, teknik uzmanlık gerektirmesi sebebiyle kolluk ve yargı her dosyada aynı seviyede araştırma yapamıyor. Paranın geri alınması sorunu, mağdurların en çok üzerinde durduğu konu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha savunmasız durumda. Verilen komutları sorgulamadan yerine getiriyorlar" dedi.

"UYGULAMADA YETERSİZLİK VAR"

Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılıkta asıl problemin uygulamada yaşandığını ifade eden Gonce, "Türk Ceza Kanunu'nda bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık açıkça düzenlenir. Cezaları 3 yıldan 10 yıla, hatta suçun niteliğine göre daha da artırılabilen oldukça ağır yaptırımlara bağlanır. Dolayısıyla 'kanun yok' gibi bir sorun bulunmaz. Ancak uygulamada ciddi yetersizlikler bulunuyor" diye konuştu.

Gonce sözlerine şöyle devam etti: Bu suçu işleyen fail veya failler çoğu zaman yurt dışında IP, hat ve hesaplar kullanmakta ve failin bulunması zorlaşıyor. Teknik olarak bu dolandırıcılık mesajlarının büyük bölümü engellenebilir. Ancak bunun için operatörler, bankalar ve kamu otoritelerinin eş güdüm içinde hareket etmesi şart. Mesela, 'başlık sahteciliği' engellenerek yalnızca doğrulanmış kurumların kendi adlarıyla mesaj göndermesine izin verilebilir.


