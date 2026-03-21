Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı
5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor

İstanbul'da yolcu ve güzergah seçen taksilerde işler tersine döndü. Artan ücretler, paylaşımlı yolculuk, korsan ve turizmdeki düşüş sebebiyle taksiciler artık boş boş müşteri bekliyor.

Haber Giriş : 21 Mart 2026 08:17, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 08:42
İstanbul'da uzun yıllardır yoğun talep gören sarı taksilerde son aylarda dikkati çeken bir durgunluk yaşanıyor. Taksi ücretlerine gelen zamlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte paylaşımlı yolculuk uygulamalarına yöneliş ve korsan taşımacılığın artması sektörün iş hacmini önemli ölçüde daralttı. Özellikle ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehir içi hareketliliğin azalması, taksi kullanımını da belirgin şekilde düşürdü.

Günün büyük bölümünde müşteri bekleyerek geçiren taksiler, birçok noktada adeta sinek avlıyor. Taksiciler, son dönemde yaşanan durgunluğun birden fazla sebebi olduğunu söylüyor. Artan taksimetre tarifelerinden dolayı kısa mesafede bile yolculuk maliyetinin yükselmesi bazı vatandaşları alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendiriyor. Özellikle mobil uygulamalar üzerinden organize edilen paylaşımlı yolculuk sistemlerinin yaygınlaşması ve korsan taşımacılığın artması taksicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.

TURİST GİTTİ, İŞ BİTTİ!

Sektördeki daralmanın bir diğer nedeni ise turizm hareketliliğindeki mevsimsel düşüş olarak gösteriliyor. Kış aylarında turist sayısının azalması özellikle turistik bölgelerde çalışan taksicilerin işlerini önemli ölçüde etkiledi. Taksiciler, yaz sezonuyla birlikte hareketliliğin yeniden artmasını umut ediyor. İstanbul'da taksicilik yapan Mehmet Yıldız, son aylarda işlerin belirgin şekilde azaldığını belirterek, "Eskiden durağa girer girmez müşteri alırdık. Şimdi yarım saat, bazen bir saat beklediğimiz oluyor. İnsanlar artık uygulamalardan araç çağırıyor ya da korsan taşımaya yöneliyor. Bizim kazancımız ciddi şekilde düştü" dedi.

Bir başka taksi şoförü olan Hasan Karataş ise özellikle akaryakıt fiyatlarının ve yevmiye bedellerinin sürücüleri zorladığını söyledi. Karataş, "Birçok araç sahibi artık şoför çalıştırmak yerine kendisi direksiyona geçmeye başladı" diye konuştu.

PLAKALAR 15 MİLYONDAN 9 MİLYONA DÜŞTÜ

Taksi sektöründe yaşanan değişim yalnızca günlük kazançlarla sınırlı kalmadı. Son dönemde yürürlüğe giren yeni vergi sistemi plaka piyasasını da doğrudan etkiledi. Uzun yıllar boyunca yüksek yatırım değeriyle dikkati çeken taksi plakalarının fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşandı.

İstanbul'da birden fazla taksi plakası bulunan Ahmet Demir, vergi sistemindeki değişikliğin piyasayı doğrudan etkilediğini söyledi. Demir, "Eskiden plaka çok güçlü bir yatırım aracıydı. Yeni vergi düzenlemeleri ve sektördeki belirsizlikler sebebiyle alıcı sayısı azaldı. 14-15 milyon liralara konuşulan plakalar bugün 9-10 milyon lira bandına kadar geriledi" dedi.

