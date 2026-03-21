Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı

Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı
5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı

Dünyada geçen yıl 814 gigavatla rekor seviyede güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2026 10:25, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 10:53
Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in verilerine göre, küresel çapta 2025'te devreye giren güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek 814 gigavata yükseldi.

Böylece, geçen yıl faaliyete geçen güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı. Bu kapasite artışıyla dünyadaki toplam güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü 4 bin 174 gigavata ulaştı.

Güneş enerjisi 647 gigavatla geçen yıl devreye giren kapasitenin büyük kısmını oluştururken, 2024'teki 582 gigavatlık kapasite artışına göre de yüzde 11 büyüdü. Güneş enerjisinde toplam kurulu güç 2025 itibarıyla 2 bin 900 gigavata çıktı.

Rüzgar enerjisinde 2025'teki ilave 167 gigavatlık kapasite ise önceki yıla göre yüzde 47 artış gösterdi. Bu artışla, dünyadaki toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 1300 gigavata ulaştı.

Yenilenebilir enerji, gaz fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini hafifletiyor

Geçen yıl devreye alınan rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi yılda tahmini 1046 teravatsaat elektrik üretiyor.

Ember'in analizine göre, bu üretim, dünya çapında gazdan üretilen elektriğin yedide birinden fazlasını ikame edebiliyor. Bir başka deyişle, bu kapasite Katar'ın yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat hacminin yaklaşık 1,8 katına eşdeğer elektrik üretimi sağlamaya yeterli.

Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu hacim yıllık yaklaşık 138 milyar dolarlık gaz ithalat maliyetine karşılık geliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında tırmanan gerilimden buyana dünya genelinde kurulu tüm güneş ve rüzgar enerjisi gücünün üretimi yaklaşık 330 teravatsaatlik gazdan elektrik üretimini ikame ederek 40 milyar doların üzerinde potansiyel tasarruf sağladı.

Ember Enerji Stratejisti Kingsmill Bond, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesinin, ithal petrol ve gaza bağımlılığın risklerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Güneş, rüzgar ve bataryalar, ithalatçı ülkelere daha ucuz, daha hızlı devreye alınabilen ve jeopolitik bağımlılıklar taşımayan gerçek bir enerji güvenliği yolu sunuyor." ifadesini kullandı.

Ember Veri Analisti Leonard Heberer de güneş enerjisinin büyüme ölçeği ve hızının elektrik sektöründe daha önce benzeri görülmemiş seviyede olduğuna işaret ederek, "Rüzgar kapasitesindeki hızlanan artışla bu teknolojiler, küresel elektrik arzının omurgası olma yolunda ilerliyor. Ölçek büyüdükçe enerji bağımsızlığını güçlendirecek, kırılgan fosil yakıt tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltacak ve tüketicileri jeopolitik istikrarsızlığın tetiklediği fiyat artışlarından korumaya yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

