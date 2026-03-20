Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Konuşmasına, Rize'ye, Güneysu'ya gelişinden itibaren kendilerini muhabbetle bağrına basan hemşehrilerine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Cenabıallah dayanışmamızı, sevgimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Biliyorsunuz, her fırsatta sılayı rahim yapmak üzere ata yurdum Rize'ye, Güneysu'ya geliyor, sizlerle hasret gideriyorum. Ramazan Bayramı'nı da sizlerle karşılayalım istedik." ifadelerini kullandı.

Açılış töreni öncesi Rizeli hemşehrileriyle bayramlaştığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Konuşmamın hemen başında siz kardeşlerimle birlikte tüm Rize'nin, tüm vatandaşlarımın, tüm Müslümanların, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hem milletimiz hem İslam alemi hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Bilhassa Gazze'deki, İran'daki ve Sudan'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere bayramı çeşitli sıkıntılarla karşılayan kardeşlerimize bu mübarek günlerin barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Biz daima adaletten, barıştan, kardeşlik ve hoşgörüden yana tavır almış bir milletiz. Bugün de kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynı güzellikleri istiyoruz. Cenabıallah'tan bizleri hasretini çektiğimiz o huzur ve barış dolu günlere eriştirmesini temenni ediyorum. Bugün ramazan bayramının coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete vermenin sevincini de yaşıyorum. Mutluyum, çünkü burada birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi ilçemize kazandırmış oluyoruz."

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin, Rize'ye, Güneysu'ya ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, kapalı alanı 22 bin 500 metrekare olan hastanenin, toplam 36 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edildiğini, iki bloktan oluşan hastanenin 100 yatak kapasitesiyle halka hizmet vereceğini söyledi.

Hastane bünyesinde acil servis, 11 üniteli hemodiyaliz birimi, 12 poliklinik, ileri teknoloji ile donatılmış modern ameliyathane, 5 yataklı yoğun bakım ünitesi, idari birimler ve hasta odalarının bulunduğunu belirten Erdoğan, ayrıca vatandaşların hastanenin 222 araç kapasiteli otopark alanından da istifade edeceğini bildirdi.

Rahmetli annesinin adını taşıyan sağlık tesisini Güneysu'ya kazandırmanın kendisi için ayrı bir bahtiyarlık kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu vesileyle bir kez daha Sevgili Anacığımı özlemle yad ediyor, Cenabıhak'tan kendisine gani gani rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im kabrini pürnur, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Sağlık Bakanlığımızı ve bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Hastanenin inşasında ter döken herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde salık hizmeti alacaklara Allah'tan şifalar diledi.

"Biz millete ve memleketimize hizmet için varız"

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözünü hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet, dünyada sağlıktan daha değerli bir nimet yoktur. Bu yüzden milletimiz hastaneler için hep şöyle dua etmiştir, 'Allah düşürmesin, yokluğunu da göstermesin.' Rabb'im kimseyi sağlığını kaybedip de şifa aramak zorunda bırakmasın, derdine derman arayanları da en kısa sürede sağlığına kavuştursun. Şunu her bir vatandaşımın bilmesini isterim, biz millete ve memleketimize hizmet için varız. 'Biz bu yola kendimize adadık.' derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini, çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği kariyerleri, siyasi hırsları, koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır, insanımızın sağlığıdır. Bizim gayemiz, insanımızın ekmeğini ve umutlarını büyütmektir. 'Her işin başı sağlıktır.' diyerek 2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemimizi çağın gereklerine, ülkemizin gerçeklerine ve vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verir hale getirdik. Böylece bir dönem, ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini, dünyada örnek alınan bir seviyeye yükselttik. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanlar geliyor, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere sağlık sistemimizi inceliyor."

Türkiye'nin sağlık noktasında kendi vatandaşlarıyla birlikte her yıl yüz binlerce yabancıya da sağlık hizmeti verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bakın Kovid-19 salgını başladığında neler yaşandığını hep birlikte gördük. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde koronavirüs salgınını, dünyada en rahat ve en az kayıpla atlatan ülkelerden biri olduk. Bize 'gelişmiş' diye örnek gösterilen ülkelerde yaşanan sahnelerin hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Avrupa'sından Amerika'sına, insanların çok ciddi paralar ödemek zorunda kaldığı hizmetleri vatandaşımıza tamamen ücretsiz sunduk. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinden aynı şekilde alnımızın akıyla çıktık. Dünyada bir başka ülkenin altından kolayca kalkamayacağı ağır bir yükü hamdolsun omuzlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık"

Yerli milli helikopter GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak da kullanacaklarını duyuran Erdoğan, "Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu yıl 3 helikopteri sağlık filomuza dahil edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"Nasıl demokraside, güvenlikte, ulaştırmada, eğitimde çağ atladıysak, nasıl Türkiye'yi darbeci zihniyetin baskıcı karanlığından kurtardıysak, nasıl savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak Allah'a hamdolsun sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski Türkiye, şükürler olsun artık sağlık alanında da mazide kaldı. Artık eskiden olduğu gibi 'hastane' denilince kapısından sağlam girenin hasta çıktığı çilehaneler akla gelmiyor. Tam tersine birinci sınıf hizmet veren modern, ferah, kaliteli, donanımlı şifahaneler akla geliyor. 'Hastane' deyince otel konforunda odalarıyla, nitelikli kadrosuyla, modern tıbbi cihazlarıyla sağlık külliyeleri akla geliyor. Bakınız burada sadece birkaç rakamla Rize'mizi sağlık alanında nereden nereye getirdiğimizi sizlere hatırlatmak isterim. Rize'de 13'ü 2. basamak hastane, 19'u 1. basamak sağlık merkezi olmak üzere 32 sağlık tesisi inşa ettik. Şehrimizde tamamlanan sağlık yatırımlarının toplam bedeli 11 milyar lirayı buldu. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi ve 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi tamamlandığında bu rakam 36 milyar liraya ulaşacak. 2002'de Rize'de yıllık muayene sayısı 1,4 milyondu. Bugün bu sayı yaklaşık 5 milyona ulaştı. Ambulans sayısını 3'ten aldık, 49'a çıkardık. MR'dan bilgisayarlı tomografiye kadar en modern cihazları sizin emrinize sunduk. 2002 yılında 15 olan diyaliz cihazı sayısı bugün 112'ye çıktı. 142 olan uzman doktor sayımız 423'e, toplam hekim sayımız 1015'e çıktı. 59 olan diş hekimi sayısı yüzde 431 artışla 313'e ulaştı. 613 olan ebe ve hemşire sayısı yüzde 154 artışla 1555'i buldu. Yani sağlığa dair her başlıkta Rize'miz çok iyi bir yere geldi."

"Biz hizmet etmenin, iş üretmenin derdindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye sağlık alanında yaptıkları hizmetleri bir adım daha ileri götüreceklerini, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle bölgenin tam bir sağlık üssü haline geleceğini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse tıpkı bugün olduğu gibi şehir hastanemizin açılışını da birlikte yapacak o gururu da inşallah birlikte yaşayacağız. Siz bize destek oldukça, siz bize dua ettikçe biz de sizin için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Çünkü kardeşlerim, biz hizmet etmenin, iş üretmenin derdindeyiz. Bizim siyasi polemikle, kayıkçı kavgalarıyla işimiz yok. Bizim içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var, siz varsınız. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Bizim gündemimizde diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var. Biz bunlarla meşgulken, ana muhalefetin ve başındaki zatın nelerle uğraştığını ise sizler görüyorsunuz. Ciddiyetsizlik, lakaytlık, vurdumduymazlık diz boyu. Siyasi nezaket ve saygı desen zaten hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor, sınırlarımızın ötesinde savaş devam ediyor. Bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin umurunda bile değil. Değil bölgemiz, Allah korusun dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Binmişler her alamete nereye gittikleri belli değil. Cenabıallah bunlara akıl fikir versin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin ülkeye, millete, Rize'ye ve Güneysu'ya hayırlı olması dileğinde bulunarak, hastanenin yapımında emeği olan herkese teşekkür etti.

Notlar

Konuşmaların ardından, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo takdim etti.

Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Halit Yerebakan ve Ömer İleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu da katıldı.