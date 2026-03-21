Hürmüz Boğazı krizi küresel ekonomiyi vuruyor! ABD'nin sonunu mu getirecek?

Zincirleme Reaksiyon'da Orta Doğu'da artan gerilimin küresel enerji piyasalarına etkisi ele alındı. Programda Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi ve savaşın ekonomik sonuçları değerlendirildi.

Programda, bazı analistlerin Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan krizi ABD açısından bir kırılma noktası olarak gördüğü ve süreci "sonun başlangıcı" şeklinde yorumladığına dikkat çekildi.

ABD'nin bir irtifa kaybı yaşadığını belirten Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan Hürmüz Boğazı'nın küresel önemini şu ifadelerle aktardı:

"Hürmüz Boğazı, bir boğazdan ziyade dünyanın şah damarı. Şu anda Avrupa'da gaz ithalatçıları açısından ciddi bir artış var, faturalara %30'luk bir yansıma oldu. Nitekim ülkemizde de motorine %10 zam geldi. Bu savaşın yansımaları bunlar. Türk vatandaşları, Avrupalılar, Amerikalılar; coğrafya uzaklaşsa da herkes bunu hissetmeye başlayacak."

Boğazdan geçen enerji trafiğinin küresel dağılımına da dikkat çeken Aslan, özellikle Asya ülkelerinin bu süreçten daha fazla etkilendiğini vurguladı:

"Çin %30-38'lik bir bandı elinde tutarken, Amerika'nın müttefikleri olan Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkeler toplamda %60'ların üzerinde bir paya sahip. Dolayısıyla en fazla etkilenecek ülkeler de bunlar."

Programda İran'ın askeri zafiyetlerine rağmen farklı bir strateji izlediği de vurgulandı. Savaşın aylık maliyetinin 1.7 trilyon dolar olmasına vurgu yapan ve bu maliyetten dolayı savaşın uzun sürmeyeceğini öngören Aslan "İran askeri anlamda üstünlük sağlayamadığı yerde Hürmüz Boğazı'nı adeta nükleer bir silah gibi kullanarak finansal bir maliyet yarattı."

Savaşın doğasının değiştiğine dikkat çeken Aslan, şu tespitte bulundu:

"Artık savaşta belirleyici olan şey cephe ya da tank değil; tankerler, lojistik hatlar ve petrol fiyatları."

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı merkezli bu sürecin yalnızca bölgesel bir kriz değil, küresel ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen çok katmanlı bir kırılma olduğuna dikkat çekti.



