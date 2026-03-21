Dumlupınar şehitlerinin hatırası uzayda
Milli Savunma Bakanlığı, Dumlupınar şehitlerinin hatırasını uzayda yaşatan Türk bilim insanı Muazzez Kumrucu-Lohmiller ile Boston'da bir araya gelindiğini duyurdu. MSB, Kumrucu-Lohmiller'in girişimleriyle 2003 yılında keşfedilen bir asteroide 'Dumlupınar' isminin verildiğini hatırlattı. 18 Mart Şehitler Günü kapsamında düzenlenen törende, Kumrucu-Lohmiller'e Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Anı Plaketi takdim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Dumlupınar şehitlerinin hatırasını uzayda yaşatan Türk bilim insanı Muazzez Kumrucu-Lohmiller ile Boston'da bir araya gelindiğini duyurarak, Muazzez Kumrucu-Lohmiller'in girişimleriyle 2003 yılında keşfedilen bir asteroide 'Dumlupınar' isminin verildiğini hatırlattı.
Yapılan açıklamada ABD Ulusal Uzay Ajansı (NASA) bünyesindeki Küçük Gezegen Merkezi'nde görev yapan Türk asıllı bilim insanı Muazzez Kumrucu-Lohmiller'in girişimleriyle 2003 yılında keşfedilen bir asteroide "Dumlupınar" isminin verildiğini belirtti.
4 NİSAN 1953'TE ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA BATAN GEMİ
Açıklamada, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda batan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizcinin hatırasının yaşatılmasına katkı sağlayan Kumrucu-Lohmiller ile Boston Başkonsolosluğu'nda bir araya gelindiği belirtildi.
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında düzenlenen törende, Vaşington Deniz Ataşesi Albay Sabri Haluk Orhon tarafından Kumrucu-Lohmiller'e Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Anı Plaketi takdim edildiği ifade edildi.
"TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"
MSB açıklamasında, Kumrucu-Lohmiller'e teşekkür edilirken, "Aziz şehitlerimiz için Dumlupınar ismini uzayda ölümsüzleştiren Muazzez Kumrucu-Lohmiller'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.