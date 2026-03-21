'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini açıkladı. DMM "Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." dedi.

Haber Giriş : 21 Mart 2026 16:10, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 16:12
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir.
Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir.
Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

