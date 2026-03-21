Otomobil devrilip karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. A.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Giriş : 21 Mart 2026 17:14, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 17:16
Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkiinde devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu ağır olan sürücü A.B. ambulansla Genç Devlet Hastanesi, diğer yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.