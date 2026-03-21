Sultangazi'de zincirleme kaza: Yağmurda kayan araç bariyerlere çarptı,

Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından aracın kaldırıldığı sırada başka bir kaza daha yaşanırken, yaralandığı belirlenen 3'ü hafif yaralı toplam 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EV 2029 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Kazaya karışan aracın kaldırılma çalışmaları sırasında başka bir kaza daha meydana geldi. Sürücüsü S.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki 16 HCM 12 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan araca, aynı yönde ilerleyen S.S. idaresindeki 34 BRY 0991 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada S.D.'nin hafif yaralandığı belirlenirken, araçta sıkışarak mahsur kalan 2 kadın olay yerindeki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki kazada 3'ü hafif toplam 9 kişi yaralanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



