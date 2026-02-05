YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
22 ilde MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 47 tutuklama

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 47'si tutuklandı.

22 ilde MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 47 tutuklama

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 96 şüpheliden 56'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 47 zanlının tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Gözaltında bulunan 40 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

- Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle birlikte Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edilmişti.

Açıklamada, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda bir kısım örgüt mensuplarının beyanları, terör örgütüne yönelik daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve incelenen dijital materyallerde örgütün Merkezi Komitesinde yer alan kişilerin katıldığı "Google Meet" isimli program üzerinde tespitler yapıldığı aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında 110 şüphelinin MASAK ve HTS raporlarına göre terör örgütünün açık alan ve illegal alan yapılanmaları olan SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu), SKM (Sosyalist Kadın Meclisi), Kaktüs Genç Kadın Derneği, KGÖ (Komünist Gençlik Örgütü), KKÖ (Komünist Kadın Örgütü), ETHA (Etkin Haber Ajansı), LÖB (Liseli Öğrenci Birliği), BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür ve Sanat Vakfı), EHB (Ezilenlerin Hukuk Bürosu) isimli yapılarında faaliyet yürüttüğü, şüpheliler hakkında gözaltı ve ikametlerinde arama kararı verildiği belirtilmişti.

