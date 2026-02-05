Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Almanya'da Amazon'a 59 milyon euro ceza kesildi

Almanya'da "yasa dışı fiyatlandırma uygulamaları" nedeniyle Amazon'a 59 milyon euro ceza verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 15:16, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 15:18
Almanya'da Amazon'a 59 milyon euro ceza kesildi

Almanya Federal Kartel Dairesinden (Bundeskartellamt) yapılan açıklamada, Amazon'un kendi platformundaki üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını şeffaf olmayan mekanizmalarla baskıladığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'daki çevrim içi satışların yaklaşık yüzde 60'ını elinde bulunduran Amazon'un, üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını "yüksek" bulduğunda ürünleri platformdan kaldırdığı veya görünürlüğünü kısıtladığı aktarıldı.

Bağımsız satıcıların tekliflerine fiyat sınırlaması getirilmesi nedeniyle Amazon'a 59 milyon euro ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, Amazon'un fiyat sınırlama yetkisinin, fahiş fiyat durumları hariç olmak üzere kısıtlandığı bildirildi.

"Amazon pazar gücünü kötüye kullanamaz"

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Amazon'un kendi platformunda satıcılarla doğrudan rakip olduğunu hatırlatarak, "Amazon, rakiplerinin fiyatlarını manipüle ederek pazar gücünü kötüye kullanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon'un üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını şeffaf olmayan mekanizmalarla baskıladığını belirten Mundt, satıcıların fiyatları "yüksek" bulunduğunda ürünlerin görünürlüğünün kasıtlı olarak düşürüldüğünü ve bu durumun serbest rekabeti engellediğini vurguladı.

Yeni yetkiyle kesilen ilk ceza

Amazon, çok sayıda ürünü doğrudan satmakla kalmayıp "Amazon Marketplace" ile diğer perakendeciler için bir satış platformu da sunuyor.

Almanya Federal Kartel Dairesi, ABD'li şirketin burada istatistiksel modeller kullanarak üçüncü taraf teklifleri için "dinamik ve değişken fiyat tavanları" hesapladığını açıkladı. Bu tavanlar aşıldığında, ürünlerin öne çıkan alışveriş alanından kaldırıldığı veya platformdan tamamen çıkarıldığı bildirildi.

Dairenin 2023'te yasallaşan yeni yetkisini ilk kez kullanması dikkati çekti. Öte yandan, 59 milyon euroluk tutar, kurumun Amazon'a kestiği ilk finansal ceza oldu.

Amazon kararı temyize götürecek

Amazon'dan yapılan açıklamada ise söz konusu suçlamalar reddedildi.

Amazon Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Rocco Brauniger, kararın Avrupa Birliği (AB) rekabet standartlarıyla çeliştiğini ve tüketicilerin aleyhine olduğunu savunarak, kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Brauniger, Amazon'un artık "mağazada rekabetçi olmayan, hatta istismarcı fiyatları ilan etmekle yükümlü olması halinde bunun kötü bir alışveriş deneyimine yol açacağını" iddia etti.

