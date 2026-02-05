Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçtiği iddia edildi. Açıklama, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun'dan geldi. BYD'nin Manisa yatırımından vazgeçtiğine dair resmi açıklama bulunmamakla birlikte Sanayi Bakanı Fatih Kacır 26.01.2026 tarihinde bir soru önergesine verdiği cevapta BYD'nin öngörülen sürede yatırımı yapmaması durumunda firmaya cezai müeyyideler uygulanacağını ayrıca alınan teminat mekanizmalarıyla da ülkemizin çıkarları korunacağını belirtti.

Haber Giriş : 05 Şubat 2026 12:22, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 13:27
Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Manisa'da hayata geçirmeyi planladığı büyük ölçekli fabrika yatırımıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye dayanarak yatırımın durdurulduğunu öne sürerek kamuoyuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BYD, Manisa'daki sahada henüz inşaata başlamadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde, BYD için ayrılan yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik alanda bugüne kadar şantiye kurulumu, temel kazısı veya fiili bir inşaat faaliyeti başlamaması, yatırımın akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

1 milyar dolarlık yatırım planı neydi?

2024 yılında duyurulan proje kapsamında BYD'nin Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretimi yapacak bir fabrika ile Ar-Ge merkezi kurması planlanıyordu. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olması öngörülen tesisin, yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması ve Avrupa pazarına yönelik bir üretim üssü olması hedeflenmişti.

"Yatırımın gerçekleşmeyeceği bilgisi var" iddiası

Basın toplantısında konuşan Ertosun, yatırımın hayata geçirilmeyeceğine dair güvenilir kaynaklardan bilgi aldıklarını ileri sürdü. Ertosun, projenin 2026 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını ancak sahada bugüne kadar somut bir ilerleme görülmediğini belirtti.

Resmi bir iptal açıklaması bulunmuyor

Öte yandan, BYD veya ilgili kamu kurumları tarafından yatırımın iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkili makamlar daha önce projeye ilişkin sürecin devam ettiğini ifade etmişti. İddiaların önümüzdeki aylarda netlik kazanması bekleniyor.

BYD'ye cezai müeyyide uygulanacak mı?

BYD aldığı yatırım teşviğiyle 2024 ve 2025 yıllarında 40 bin otomobil sattı. Bu süreçte 3 milyar dolarlık satış hacimine ulaşan firma hakkında imzalanan söyleme doğrultusunda cezai müeyyide uygulanması gündemde...

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın soru önergesini 28.01.2026 tarihinde cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi:

"Ülkemize yeni nesil araç ve teknolojilerin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine ilişkin karar kapsamında, yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır. Yeni yatırımların önü açılacak, yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara dönüşümün sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Yatırımın tamamlanmasına ilişkin süreç devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur."

Bakan Kacır'ın açıklamasına göre BYD'nin öngörülen sürede yatırımı yapmaması durumunda firmaya cezai müeyyideler uygulanacak ayrıca alınan teminat mekanizmalarıyla da ülkemizin çıkarları korunacaktır.

Açıklamayı yapan Ali Rıza Ertosun kimdir?

13 Nisan 1953 Manisa doğumlu olan Ali Suat Ertosun, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1975 yılında Manisa adli yargı hakim adayı olarak mesleğe başlayan Ali Suat Ertosun; sırasıyla, Kozluk, Ulubey ve Bayramiç hakimliği, Adalet Müfettişliği ve Başmüfettişliği ile 1998 ila 2003 tarihleri arasında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 10 Eylül 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiş ve Altıncı Ceza Dairesi üyesi olarak görev yaptı. 6 Mayıs 2008 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi, görev süresi 2012 yılında dolduğu için kurul üyeliğinden ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Resmi bir kamu görevi olmayan Ertosun emeklilik sonrasında hali hazırda Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği adlı bir STK'nın Başkanlığını yürütmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın soru önergesine verdiği cevap şu şekilde

