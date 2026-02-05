Başkentin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sincan'daki bir geri dönüşüm fabrikasına düzenlediği operasyonla kaçakçılara darbe indirdi. 3 aylık teknik takibin ardından baskın yapan ekipler, piyasa değeri 42 milyon lira olan tam 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt buldu. Bu miktarın, Ankara tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek kaçak akaryakıt miktarı olduğu açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 15:50, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 15:50
Başkentte kaçak akaryakıt üreten firmaya yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
Emniyet ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonucu firmaya operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasa değerinin 42 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ele geçirilen kaçak akaryakıtın, Ankara'da bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.